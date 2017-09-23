Эксперты оценили возможность бедствия из-за пожара на ереванском химзаводе

ЕРЕВАН, 22 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Международные эксперты, изучавшие после пожара ситуацию на ереванском химзаводе "Наирит", заявили на встрече с главой МЧС Армении Давидом Тонояном, что угрозы крупного бедствия на предприятии нет, сообщается в субботу на сайте министерства.

Пожар на заводе "Наирит" начался 28 августа, ему была присвоена вторая степень сложности. На месте работали более 100 спасателей, пожарные и сотрудники групп Центра кризисного управления. В тот же день пожар был локализован, а полностью потушен только 30 августа. В спасательной службе МЧС Армении сообщили, что горели четыре резервуара с лак-этинолем.

На следующий день после пожара Ереван обратился в международные организации с просьбой направить в страну экспертную миссию для изучения ситуации на заводе. Через Управление по координации гуманитарных вопросов ООН на это обращение отреагировали Центр координации реагирования на чрезвычайные ситуации Евросоюза и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству. В Армению были направлены французский специалист Уильям Круз-Морей, а также эксперты из Швеции и Швейцарии Мельвиана Хеден и Лоурен Николь.

"Согласно результатам исследования экспертной группы, угрозы крупного бедствия на заводе "Наирит" нет. Эксперты предложили на месте обеспечить должную маркировку, современную переупаковку, соответствующее складирование химических материалов, подлежащих временному хранению, а также должное управление ими для снижения рисков катастроф", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, присутствующий на встрече постоянный координатор ООН в Армении, постпред Программы развития ООН (UNDP) Бредли Бузетто заверил, что оказываемое стране содействие продолжится, а эксперты будут доступны для консультаций и после завершения миссии в стране.