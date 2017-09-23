Российские артисты и врачи примут участие в Дне культуры в Душанбе

ДУШАНБЕ, 23 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Российские артисты дадут концерты в Таджикистане, а российские врачи проведут консультации для пациентов и мастер-классы для коллег в рамках Дней культуры России, которые торжественно откроются в Душанбе вечером в субботу, сообщили РИА Новости в представительстве Россотрудничества.

"Открытие пройдет с участием министра культуры Таджикистана Шамсиддина Орумбекзода и замминистра культуры России Сергея Обрывалина. На сцене театра выступит ансамбль "Алан" из Северной Осетии", — сказали в Россотрудничестве.

По данным представительства, в понедельник планируется встреча мэра Душанбе Рустама Эмомали с делегацией из Санкт-Петербурга, которая прибудут в столицу Таджикистана с культурно-деловой миссией, направленной на расширение сотрудничества между двумя странами. Делегацию возглавит вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

"Программа встречи включает конференцию по вопросам двустороннего сотрудничества между Санкт-Петербургом и Таджикистаном, биржу деловых контактов предприятий, встречу с представителями деловых кругов, посещение объектов инфраструктуры и культурную часть", — сообщает Россотрудничество.

В современном медицинском комплексе "Истиклол" в Душанбе врачи из Санкт-Петербурга дадут трехдневные мастер-классы для коллег и консультации для населения, добавили в Россотрудничестве.

Кроме того, гости из Санкт-Петербурга дадут в Душанбе гала-концерт с участием оперных солистов Мариинского театра Виктории Ястребовой и Владимира Целебровского.

Артисты из Москвы также выступят в городах Курган-Тюбе, Худжанд и Турсунзаде, проведут мастер-классы для учащихся культурно-образовательных учреждений Душанбе в Таджикской национальной консерватории.