В Китае экс-главу страхового регулятора исключили из партии за коррупцию

ПЕКИН, 23 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Бывшего председателя китайского государственного комитета по управлению и контролю за страховыми операциями Сян Цзюньбо исключили из партии из-за обвинений в "серьезном нарушении" партийной дисциплины и коррупции, сообщается на сайте Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
В апреле этого года главный антикоррупционный орган Компартии Китая начал внутреннее расследование в отношении Сян Цзюньбо по подозрению в "серьезном нарушении дисциплины" (формулировка, которая обычно используется в антикоррупционных делах), в результате проверки он был снят с занимаемой должности.
Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК (в ноябре 2012 года) и председателя КНР (в марте 2013 года). С тех пор тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.