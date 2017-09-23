В Китае экс-главу страхового регулятора исключили из партии за коррупцию

ПЕКИН, 23 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Бывшего председателя китайского государственного комитета по управлению и контролю за страховыми операциями Сян Цзюньбо исключили из партии из-за обвинений в "серьезном нарушении" партийной дисциплины и коррупции, сообщается на сайте Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

Комиссия отмечает, что Сян Цзюньбо серьезно нарушил партийную дисциплину и политические нормы в своих интересах, злоупотреблял служебным положением, принимал взятки в обмен на повышение по службе определенных лиц.

В апреле этого года главный антикоррупционный орган Компартии Китая начал внутреннее расследование в отношении Сян Цзюньбо по подозрению в "серьезном нарушении дисциплины" (формулировка, которая обычно используется в антикоррупционных делах), в результате проверки он был снят с занимаемой должности.

Сян Цзюньбо занял свою должность в октябре 2011 года. До этого он был председателем правления государственного Сельскохозяйственного банка Китая (Agricultural Bank of China).

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК (в ноябре 2012 года) и председателя КНР (в марте 2013 года). С тех пор тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.