МЕХИКО, 23 сен – РИА Новости. Огромные очереди на автозаправках в ряде штатов Венесуэлы сохраняются уже несколько дней из-за нехватки топлива, автомобилистам приходится ждать минимум три часа, пишет издание Universal.

В очереди может находиться около 300 автомобилей, что серьезно влияет на работу компаний, занимающихся перевозкой скоропортящихся продуктов и предметов первой необходимости.

Как отмечает издание, в штате Мерида проблемы с топливом продолжаются пять дней, срок ожидания своей очереди на АЗС там составляет в среднем три часа, и на одну машину продают лишь 30 литров топлива. Некоторые заправки закрыты.

В штате Боливар такая ситуация длится уже больше трех недель в связи с проблемами на региональной распределительной системе. В городе Санта-Барбара дель Сулия в штате Сулия автомобилисты, более чем на три дня оставшиеся без бензина, готовы в понедельник начать забастовку в случае, если ситуация с поставками топлива не изменится.

В штате Ансоатеги в продаже нет 95-го бензина, а за 91-м водители выстраиваются в длинные часовые очереди.

Министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино гарантировал, что в ближайшее время проблемы с поставками топлива будут решены.