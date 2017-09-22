Местные жители не пострадали при пожаре на военном складе под Мариуполем

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Местные жители и военнослужащие вооруженных сил Украины не пострадали в результате пожара на складе боеприпасов вблизи Мариуполя Донецкой области, сообщает пресс-служба минобороны Украины.

В пятницу в Донецкой области загорелся склад боеприпасов украинских силовиков, произошло несколько взрывов. Позже взрывы прекратились, из близлежащих домов эвакуировали местных жителей. Местные власти сообщили о локализации пожара.

"По информации, поступающей из оперативного штаба, в настоящее время продолжается тушение пламени в здании склада. Личный состав воинской части, который находился на территории складов, эвакуирован, пострадавших местных жителей и военнослужащих вооруженных сил Украины нет", — говорится в сообщении на сайте минобороны.

По данным ведомства, предварительно установлено, что работники сельскохозяйственного предприятия подожгли стерню на выкошенном поле, в результате сильных порывов ветра пожар вышел из-под контроля и перекинулся на склады базового лагеря воинской части.

Полиция и спасатели оцепили территорию вокруг складов в радиусе 4-5 километров. Жители ближайших домов эвакуированы. Полной эвакуации населенного пункта не объявлено, поскольку ситуация этого пока не требует, сообщает минобороны.

По данным украинских СМИ, полиция открыла дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".