СМИ: один из лидеров "Братьев-мусульман*" скончался в египетской больнице

КАИР, 22 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Бывший верховный наставник запрещенного в Египте движения "Братья-мусульмане" Махди Акеф скончался в больнице в Каире, сообщает новостной портал "Аль-Ахрам".

Некоторое время назад Акеф, который отбывал в египетской тюрьме наказание, был переведен в больницу из-за болезни.

В настоящее время практически все высшее руководство группировки "Братья-мусульмане*" находится за решеткой. Лидеров исламистов обвиняют в подрыве государственных устоев, попытках спровоцировать хаос в стране после силового разгона бессрочной акции протеста исламистов в районе Рабиа аль-Адавия в Каире. Подсудимых также обвиняли в планировании нападений на полицейские участки, госучреждения.

В августе 2013 года силы безопасности Египта разогнали многодневную акцию протеста сторонников "Братьев-мусульман" на площади Рабиа эль-Адавия в Каире, был снесен палаточный городок. Эта бессрочная акция протеста была организована после отстранения от власти в Египте президента-исламиста Мухаммеда Мурси.

В то же время, ряд руководителей группировки сумели скрыться за пределами Египта. Группировку "Братья-мусульмане*" основал в 1928 году сельский учитель Хасан аль-Банна с целью создания в Египте исламского государства. Она официально запрещена с 1954 года, но сохраняет влияние и популярность в египетском обществе. В последние годы "братья" неоднократно заявляли об отказе от радикальных методов борьбы.

*Террористическая группировка, запрещена на территории России