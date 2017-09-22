Развязывать войну на Корейском полуострове нельзя, заявил Лавров

ООН, 22 сен — РИА Новости. В ситуации вокруг КНДР нужно остудить горячие головы, нужна пауза, развязывать войну на Корейском полуострове неприемлемо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если говорить об обмене угрозами, то, конечно же, это плохо. Неприемлемо молча смотреть на ядерно-ракетные авантюры Северной Кореи, но также неприемлемо развязывать войну на Корейском полуострове. А если угрозы переводить на язык практических действий, то именно об этом идет речь", — заявил Лавров на пресс-конференции в ООН.

"Поэтому надо остудить горячие головы. Надо все-таки понять, что нужна пауза, нужны какие-то контакты. Если есть желающие посредничать, я это активно бы приветствовал", — добавил глава МИД РФ.