Лавров: сделка по Ирану одобрена в СБ ООН, ее нельзя изменять

ООН, 22 сен — РИА Новости. Сделка по иранской ядерной программе одобрена Советом Безопасности ООН и изменять ее нельзя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не только Россия сказала, что нужно спасти эту программу. Это сказали все европейские страны, которые участвовали в переговорах, и это же говорят большинство стран-членов ООН. Программа эта имеет законченный вид, она одобрена резолюцией Совета Безопасности ООН, и вскрывать эту программу равносильно тому, что перечеркнуть все достигнутое", — сказал российский министр на итоговой пресс-конференции в ООН.

По его словам, при наличии каких-либо озабоченностей у США к Ирану "их нужно решать в рамках тех форматов, которые для этого приспособлены".

"А путать яблоки и апельсины — это, наверное, не очень правильно, тем более в таком сложнейшем вопросе, как договоренность об иранской ядерной программе", — подчеркнул Лавров.