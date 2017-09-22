Лавров: у России нет новых предложений по ядерной проблеме КНДР

ООН, 22 сен — РИА Новости. У России нет новых предложений по урегулированию кризиса на Корейском полуострове, потенциал российско-китайской дорожной карты не исчерпан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насчет ядерной проблемы Корейского полуострова, новых предложений у нас нет, потому что мы убеждены, что потенциал российско-китайской "дорожной карты" далеко не исчерпан. И мы не слышим разумных аргументов в ответ на наше предложение все-таки приступить к работе над ней и не слышим объяснимых причин, по которым наши западные партнеры, в том числе США, не могут этого сделать", — заявил Лавров на итоговой пресс-конференции в ООН.