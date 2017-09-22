ООН, 22 сен — РИА Новости. Миротворческие силы в Приднестровье должны быть заменены международной гражданской миссией, заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип.

"Мы твердо убеждены, что процесс урегулирования может быть закреплен трансформацией нынешних трехсторонних миротворческих сил, которые включают российский контингент, в гражданскую миссию нескольких стран с международным мандатом", — сказал Филип, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в пятницу.

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавской ССР еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.