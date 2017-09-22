СММ ОБСЕ заявила об увеличении числа нарушений перемирия в районе Луганска

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявляет, что зафиксировала меньше нарушений режима прекращения огня в районе Донецка и больше — в районе Луганска по сравнению с предыдущим отчетом от 21 сентября.

"В районе Донецка СММ зафиксировала меньше нарушений прекращения огня, включая 20 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 70 взрывов)", — говорится в заявлении ОБСЕ.

По информации ОБСЕ, в районе Луганска миссия зафиксировала больше нарушений прекращения огня, включая около 140 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (один взрыв).

Ранее в пятницу в самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики за сутки 25 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. В Народной милиции ЛНР заявили о 12 нарушениях перемирия за сутки. Украинские силовики утверждают, что за минувшие сутки ополченцы 16 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе.