Премьер: Бельгия выступает за диалог с КНДР при участии России и Китая

ООН, 22 сен — РИА Новости. Бельгия выступает за начало диалога с властями КНДР для разрешения ее ядерной проблемы и призывает Китай и Россию принять участие в этом процессе, заявил бельгийский премьер-министр Шарль Мишель.

"В отличие от ситуации с Ираном, непрерывного процесса диалога и переговоров (в случае КНДР — ред.) не было. Результатом стала наносящая вред эскалация, угрожающая миру и безопасности", — сказал Мишель, выступая в пятницу на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Он осудил режим Пхеньяна, назвав его "авторитарным и провоцирующим".

"Но осуждения недостаточно. Нам всем нужно работать над созданием нити диалога, призывая также к чувству ответственности таких игроков, как Китай и Россия", — заявил бельгийский премьер.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.