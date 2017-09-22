Эйфелеву башню со дня открытия посетили 300 миллионов человек

ПАРИЖ, 22 сен — РИА Новости. Триста миллионов человек посетили Эйфелеву башню со дня открытия в 1889 году, говорится в сообщении компании-эксплуататора монумента SETE.
Начиная с 19.30 и до полуночи каждые 30 минут будет демонстрироваться специальное световое шоу.
Посетителям также предложат сфотографироваться на фоне "железной дамы" и разместить снимок на 12-метровой стене. Из фотографий сложится надпись "300 000 000 de mercis!" ("300 миллионов спасибо"). При этом каждый сможет сделать копию своей фотографии и забрать ее на память.
Организаторы обещают и множество сюрпризов. Кроме того, они проводят в соцсетях конкурс, наградой которого станет поездка в Париж.
Эйфелева башня была построена для Всемирной выставки 1889 года, приуроченной к столетию французской революции. Это самая посещаемая и самая фотографируемая достопримечательность в мире.