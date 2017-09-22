Переговоры США с КНДР возможны при "правильных условиях", заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США готовы на переговоры с КНДР при "правильных условиях", которых сейчас нет, заявила в пятницу официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы неоднократно говорили, что были бы готовы к переговорам с КНДР. Но (лидер КНДР) Ким Чен Ын не проявляет серьезных признаков того, чтобы сесть за стол переговоров", — сказала она в эфире телеканала CNN

Она подчеркнула, что для переговоров нужны "правильные условия". По ее словам, "сейчас условия не являются правильными".

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. Пхенчхан находится в 80 километрах от границы с КНДР.

В связи с этими событиями Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.