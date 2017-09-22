Ле Пен: выход из зоны евро больше не является приоритетом Нацфронта

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Выход из зоны евро больше не является основным приоритетом французской партии "Национальный фронт", руководство движения хочет сосредоточиться на поддержке суверенитета и национальной идентичности страны, заявила глава Нацфронта Марин Ле Пен.

"Во время встречи широкого состава из пятидесяти руководителей "Национального фронта" было подписано коммюнике, в котором отмечается, что суверенитет и независимость страны не могут быть предметом обсуждений, что ЕС — это машина, которая раздавит наш суверенитет, экономику, идентичность. Вместе с тем мы полагаем, что сейчас необходимо создать график. Приоритетом в этом графике будет возвращение нашего территориального суверенитета", — рассказала Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.

Политик пояснила, что под "территориальным суверенитетом" понимается восстановление не только границ, препятствующих миграции, но и экономических ограничений, которые позволили бы защитить французский бизнес и сельское хозяйство от иностранных конкурентов.

"Мы пришли к выводу, что валютный суверенитет мешает процессу возвращения такого суверенитета французскому народу. Поэтому мы немного изменили порядок приоритетов. Это (валютный суверенитет) больше не предварительное условие, потому что мы услышали французов", — заключила Ле Пен.

Глава Нацфронта также раскритиковала заявления бывшего вице-президента партии Флориана Филиппо о том, что реформация "Национального фронта" представляет собой "откат назад" и вновь ведет к "демонизации" движения в широких кругах избирателей. "Я положила всю свою политическую жизнь на де-демонизацию. Кто поверит, что завтра я начну откат?" — заключила Ле Пен.