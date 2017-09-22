Федеральный Совет избрал нового главу МИД Швейцарии

ЖЕНЕВА, 22 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый Федеральный советник Игнацио Кассис, избранный в правительство Швейцарии 19 сентября, возглавит МИД страны вместо ушедшего ранее в отставку Дидье Буркхальтера, сообщается на сайте правительства.

Кассис был избран на должность Федерального советника 19 сентября в ходе голосования в парламенте Швейцарии. Он занял место ушедшего в отставку по личным причинам главы Федерального департамента по иностранным делам (МИД) Дидье Буркхальтера. После голосования, однако, не было известно, какой министерский пост займет Кассис. Его должность определилась по итогам заседания Федерального Совета (правительства) в пятницу.

Кассис вступит в должность главы швейцарского МИД 1 ноября.