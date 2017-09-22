Подозрительный предмет возле театра в Мариуполе оказался муляжом

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Подозрительный предмет в центре Мариуполя, похожий на взрывное устройство и обезвреженный правоохранителями, оказался муляжом, сообщила в пятницу пресс-служба полиции в Донецкой области.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям ранее сообщила, что в урне возле театра в Мариуполе был найден взрывоопасный предмет, его обезвредили.

"При помощи специального технического оборудования взрывотехники обезвредили взрывное устройство. В ходе обследования было установлено, что он является муляжом. Опасности нет. Изъятое направлено на экспертизу", — говорится в сообщении на сайте областного управления.

По данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.