В Британии предъявили обвинения одному из задержанных по делу о теракте

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

ЛОНДОН, 22 сен – РИА Новости, Мария Табак. Британские власти предъявили обвинения в связи с терактом в лондонском метро 18-летнему Ахмеду Хассану, задержанному в Дувре 16 сентября.

В минувшую пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный теракт стал пятым в Великобритании за полгода.

Хассану, проживавшему в городе Санбери, графство Саррей, предъявлены обвинения в попытке убийства пассажиров метро, а также в использовании пероксида ацетона или другого взрывчатого вещества для попытки организации взрыва с целью причинить вред людям и частной собственности.

"Хассан предстанет перед Магистратским судом Вестминстера в пятницу, 22 сентября, в 14.00 (16.00 мск)", — говорится в сообщении полиции Лондона.