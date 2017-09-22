Перспективы политического компромисса в Ливии туманны, считает политолог

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Перспективы политического компромисса в Ливии туманны, долговременная стабилизация в краткосрочной перспективе не просматривается, считает заместитель директора Института прогноза и политического урегулирования Александр Кузнецов.
При этом эксперт указал на то, что у ливийского политического сообщества есть интерес к России, обусловленный ее повысившейся ролью на Ближнем Востоке в последние два года, а также определенным ослаблением внешних политических сил, а именно Саудовской Аравии и Катара, которые были особенно активны на первом этапе ливийского конфликта.
В 2011 году в Ливии начался вооруженный конфликт между силами, подконтрольными многолетнему лидеру страны Муамару Каддафи, и поддерживаемыми США и ЕС вооруженными отрядами. Каддафи был свергнут и убит в октябре 2011 года на фоне военных действий со стороны НАТО. С тех пор Ливия переживает затяжной период кризиса.
В стране царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет войну с боевиками.