Перспективы политического компромисса в Ливии туманны, считает политолог

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Перспективы политического компромисса в Ливии туманны, долговременная стабилизация в краткосрочной перспективе не просматривается, считает заместитель директора Института прогноза и политического урегулирования Александр Кузнецов.

"Что касается перспектив политического компромисса в Ливии, в преддверии истечения сроков полномочий правительства национального согласия (ПНС) они представляются очень туманными, неопределенными. Конечно, никакая стабилизация долговременная в политической обстановке не просматривается, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", — сказал он на заседании круглого стола "Ливия: перспективы урегулирования и роль России в этом процессе", организованном в МИА "Россия сегодня".

При этом эксперт указал на то, что у ливийского политического сообщества есть интерес к России, обусловленный ее повысившейся ролью на Ближнем Востоке в последние два года, а также определенным ослаблением внешних политических сил, а именно Саудовской Аравии и Катара, которые были особенно активны на первом этапе ливийского конфликта.

В 2011 году в Ливии начался вооруженный конфликт между силами, подконтрольными многолетнему лидеру страны Муамару Каддафи, и поддерживаемыми США и ЕС вооруженными отрядами. Каддафи был свергнут и убит в октябре 2011 года на фоне военных действий со стороны НАТО. С тех пор Ливия переживает затяжной период кризиса.

В стране царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет войну с боевиками.