США не исключают военного варианта решения северокорейского кризиса

ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США продолжат дипломатические усилия по КНДР, но не исключают военного варианта, заявил в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы продолжим усилия на дипломатической арене, но военный вариант остается на рассмотрении", — сказал он в эфире телекомпании АВС.

Ранее, выступая с трибуны ООН, президент США Дональд Трамп назвал северокорейского лидера "человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы". Он также заявил, что, если КНДР будет представлять угрозу для США, она будет разрушена. Утром в пятницу было обнародовано заявление Ким Чен Ына, в котором он назвал речь Трампа в ООН "сумасшедшим бредом", самого американского президента — "маразматиком", пообещав "принять самые жесткие в истории контрмеры". Затем в Нью-Йорке министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил, что возможными ответными мерами на речь Трампа может стать самое мощное испытание водородной бомбы в Тихом океане.