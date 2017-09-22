У США не было информации о готовящихся терактах в Каталонии, заявил консул

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. США не располагали информацией о готовящихся терактах в Каталонии, заявил генеральный консул США в Барселоне Маркос Мандохана в интервью телеканалу beteve.

В конце августа газета Periodico сообщила, что в мае американские разведывательные службы сообщили испанским властям, что боевики террористической группировки "Исламское государство"* летом планируют совершить "атаки на туристические объекты в Барселоне, в частности на улицу Рамбла".

"Сообщения и угрозы в интернете поступают каждый день, тысячи и тысячи. Насколько я знаю, у нас не было никакой определенной информации по поводу теракта на улице Рамбла. Если бы у нас она была, то мы должны были бы проинформировать американских граждан и попытаться это предотвратить", — заявил Мандохана.

Ранее власти и правоохранительные органы Каталонии (Mossos d'Esquadra) опровергли информацию, что получали предупреждение от ЦРУ о готовящейся атаке "Исламского государства" в Барселоне.

Испания 17 августа подверглась террористической атаке. Сначала автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Позже аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Жертвами терактов стали 16 человек, 130 пострадали. Ответственность взяла на себя ИГ*.

* Террористическая группировка, запрещена в РФ