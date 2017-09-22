Миссия ОБСЕ отметила сокращение нарушений перемирия в Донбассе за неделю

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала сокращение нарушений перемирия в Донбассе на 10% на минувшей неделе, однако уровень насилия остается высоким, сообщил в пятницу на брифинге первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"Количество зафиксированных на прошлой неделе нарушений режима прекращения огня сократилось на 10% по сравнению с ситуацией за неделю до того", — сказал он.

В абсолютных цифрах число нарушений составило 1882. ОБСЕ также обнаружило 74 образца вооружений, которые должны были быть отведены согласно договоренностям. Таким образом, уровень насилия остается высоким, отметил замглавы миссии.

И несмотря на все это, по словам Хуга, стороны заявляют о соблюдении ими "Минска-2".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.