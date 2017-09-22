У окружения Януковича конфисковали $200 миллионов, заявил Юрий Луценко

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Власти Украины по решению суда конфисковали еще 200 миллионов долларов, которые принадлежат экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению, заявил в пятницу генпрокурор Юрий Луценко.

О планах конфискации 200 миллионов долларов Луценко объявил ранее. Адвокат экс-президента Виталий Сердюк в свою очередь заявил, что защита Януковича готовит иск против генпрокурора из-за распространения им "заведомо ложной информации" о намерении конфисковать деньги, якобы принадлежащие бывшему главе государства и его окружению.

"Сегодня вступило в законную силу решение Сосновского райсуда города Черкассы о еще одной спецконфискации банковских активов мафии Януковича на общую сумму 200 миллионов долларов", — написал Луценко в Facebook.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о вступлении в силу решения украинского суда, касающегося конфискации 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению экс-президента Януковича. По его словам, украинский Ощадбанк, на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения.