Глава AmCham сравнил 2017 год для России и США со "строчкой из Диккенса"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко сравнил 2017 год в отношениях между Россией и США со строчкой из романа Чарльза Диккенса.
"Первая половина года была временем надежд, ожиданий со стороны наших коллег из правительства РФ и американского бизнеса с точки зрения смены администрации в США. Мы ожидали улучшения бизнес-климата и, возможно, некого света в конце тоннеля", — сказал Родзянко.
Он также заметил, что в первой половине года у палаты был беспрецедентный доступ к министрам, а президент РФ посетил сессию палаты на ПМЭФ. "Это был июнь — "самое прекрасное время", — заявил глава палаты.
Новый пакет санкций США, принятый летом, стал самым масштабным с начала 2014 года. Он расширяет секторальные санкции против российской экономики и вводит ограничения против российских энергетических проектов, в том числе в Европе.
Закон также ограничивает полномочия президента по отмене санкций и предоставляет конгрессу последнее слово в этих вопросах. Также закон кодифицирует и придает силу закона санкциям, которые действуют на основании исполнительных указов президента Барака Обамы. Это значительно затрудняет любые перспективы отмены санкций вне зависимости от того, как в будущем будут складываться отношения США и России.