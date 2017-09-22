Глава AmCham сравнил 2017 год для России и США со "строчкой из Диккенса"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко сравнил 2017 год в отношениях между Россией и США со строчкой из романа Чарльза Диккенса.

"Этот год напоминает мне начало романа Чарльза Диккенса "Повесть о двух городах", которая начинается словами:" Это было самое прекрасное время, это было самое злосчастное время", — сказал он, выступая на инвестиционной конференции палаты "Принимая новые вызовы".

"Первая половина года была временем надежд, ожиданий со стороны наших коллег из правительства РФ и американского бизнеса с точки зрения смены администрации в США. Мы ожидали улучшения бизнес-климата и, возможно, некого света в конце тоннеля", — сказал Родзянко.

Он также заметил, что в первой половине года у палаты был беспрецедентный доступ к министрам, а президент РФ посетил сессию палаты на ПМЭФ. "Это был июнь — "самое прекрасное время", — заявил глава палаты.

Лето, по его словам, продолжилось событиями в Вашингтоне, одним из ключевых среди которых стало увольнение президентом директора ФБР Джеймса Коми. "Тон и подход изменился на 180 градусов очень быстро", — сказал Родзянко, отметив, что санкции в отношении РФ, скорей всего, будут действовать еще долго.

Новый пакет санкций США, принятый летом, стал самым масштабным с начала 2014 года. Он расширяет секторальные санкции против российской экономики и вводит ограничения против российских энергетических проектов, в том числе в Европе.

Закон также ограничивает полномочия президента по отмене санкций и предоставляет конгрессу последнее слово в этих вопросах. Также закон кодифицирует и придает силу закона санкциям, которые действуют на основании исполнительных указов президента Барака Обамы. Это значительно затрудняет любые перспективы отмены санкций вне зависимости от того, как в будущем будут складываться отношения США и России.