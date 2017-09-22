Полиция Украины пояснила, зачем засекретила решения по делу Шеремета

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Главное следственное управление Нацполиции Украины пояснило, что засекретило все судебные решения по делу об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета для защиты жизни лиц, которые принимают участие в расследовании, и во избежание утечки информации.

Накануне СМИ сообщили, что украинская полиция с 24 июля 2017 года засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Шеремета в Киеве, причины не приводились.

"Упомянутое в вашем запросе постановление вынесено в уголовном производстве с целью защиты жизни, жилья, здоровья и имущества лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, а также для обеспечения проведения надлежащего расследования и недопущения утечки информации, что может навредить досудебному расследованию", — приводит издание "Украинская правда" ответ ведомства на его запрос.

При этом в управлении полиции отказались сообщать какие-либо подробности относительно развития расследования. "На сегодня досудебное расследование продолжается, и на данном этапе разглашение сведений негативно повлияет на результаты его проведения", — говорится в сообщении.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщали, что в качестве одной из версий убийства Шеремета на Украине рассматривалась причастность бойцов нацбатальонов. Изначально же рассматривались шесть версий, в том числе профессиональная деятельность Шеремета, неприязненные отношения или личные мотивы. При этом журналисты "Украинской правды" заявляли, что Служба безопасности Украины вела слежку за журналистом, но правоохранители опровергали информацию об этом.