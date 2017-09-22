ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Списки пленных, предложенные для обмена Киевом, не соответствуют действительности, самопровозглашенная Донецкая народная республика их обсуждать не намерена, заявил журналистам полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук сообщил, что власти Украины предложили расширить список по обмену пленными в Донбассе по формуле "88 на 313". До этого Медведчук сообщил о предложении Киева провести обмен пленными по формуле "87 на 309". При этом ДНР настаивает на обмене пленными "всех на всех".

"Эти цифры (предложенные Киевом для обмена) не соответствуют действительности, так как они не включают в себя категории, которые они (власти Украины) считают особо тяжкими. Эти цифры мы рассматривать не намерены. У нас есть масса граждан, которые, по нашему мнению, также подлежат освобождению", — сказал Пушилин.

Он напомнил, что Киев не оставляет попыток разделить подлежащих обмену граждан на категории или вычеркнуть их из списков на обмен.

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