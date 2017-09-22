Премьер Украины инициирует проверку Антимонопольного комитета

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман в пятницу заявил, что инициирует проверку работы руководства Антимонопольного комитета из-за срыва тендеров на закупку сканеров для таможни, по его мнению, таким образом ведомство прикрывает контрабанду.
"Это преступление против государства, против поступлений в госбюджет. Это преступление, которое прикрывает контрабанду. Я буду разбираться, и если увижу заговор, а об этом уже говорит вся страна, АМКУ стал второй тендерной палатой на Украине, я буду ставить вопрос об увольнении руководителя АМКУ", — заявил Гройсман, выступая в ходе "часа вопросов к правительству" в Раде.