ГП Украины заподозрила, что средства на военные сооружения разворовывают

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заподозрил разворовывание средств при сооружении защитной линии военных в Донбассе и поручил проверить эти расходы, сообщается в пятницу на сайте Генпрокуратуры.
"То, за что заплачены миллиарды гривен. То, что на деле является имитацией опорного пункта: окопы без крепления, перекрытия блиндажей из веток и 5-10 сантиметров грунта, бронированные двери и окна украдены", — констатировал он.
Луценко поручил новому военному прокурору сил военной операции провести расследование по затраченным средствам и в случае установления хищения предъявить обвинения местным властям, "кто сладко спит в тылу".
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