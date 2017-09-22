ГП Украины заподозрила, что средства на военные сооружения разворовывают

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заподозрил разворовывание средств при сооружении защитной линии военных в Донбассе и поручил проверить эти расходы, сообщается в пятницу на сайте Генпрокуратуры.

По данным ведомства, накануне во время рабочей поездки в Донецкую область генпрокурор посетил расположение 128 горно-пехотной бригады в зоне проведения военной операции. Луценко осмотрел фортификационное сооружение второй линии обороны и отметил необходимость провести проверку использования бюджетных средств на ее возведение.

"То, за что заплачены миллиарды гривен. То, что на деле является имитацией опорного пункта: окопы без крепления, перекрытия блиндажей из веток и 5-10 сантиметров грунта, бронированные двери и окна украдены", — констатировал он.

Луценко поручил новому военному прокурору сил военной операции провести расследование по затраченным средствам и в случае установления хищения предъявить обвинения местным властям, "кто сладко спит в тылу".

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