В Эстонии беженца приговорили к десяти годам тюрьмы за поджог жены

ТАЛЛИН, 22 сен — РИА Новости, Николай Адашкевич. Харьюский уездный суд в Таллине признал 20-летнего беженца из Сирии виновным в поджоге жены и приговорил его к десяти годам лишения свободы, сообщила в пятницу пресс-служба суда.

"Суд приговорил 20-летнего гражданина Сирии Кована Мохаммада к десяти годам лишения свободы за причинение тяжких телесных повреждений его супруге, выразившееся в ее поджоге, а также неоднократное физическое насилие по отношению к ней. Дело рассматривалось в закрытом режиме", — говорится в сообщении.

Инцидент в столичном районе Ласнамяэ произошел 7 марта. Серьезные ожоги получила 22-летняя сирийка. В крайне тяжелом состоянии она была доставлена в больницу. В момент трагедии в квартире находились ее 19-летний супруг и ребенок двух с половиной лет. Пострадавшая до сих пор находится в больнице. Ребенок передан специалистам. Семья прибыла в Эстонию в июне прошлого года из Греции в рамках европейской программы приема беженцев.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в сентябре 2015 года предложил странам Евросоюза на основе обязательных квот дополнительно принять в ближайшие два года в общей сложности 160 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Согласно планам Еврокомиссии, Эстонии предстоит принять 550 беженцев в течение двух лет.

Первых из них республика приняла в конце марта 2016 года. На данный момент в стране находятся более 160 человек вместе с детьми, прибывшие по программе перемещения беженцев. Одна иракская семья добровольно вернулась на родину.

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