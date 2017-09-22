В Мариуполе в урне возле театра обезвредили взрывоопасный предмет

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Взрывоопасный предмет обезврежен возле здания Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе, сообщила в пятницу Госслужба Украины по ЧС.

По данным ведомства, в пятницу рано утром спасатели получили сообщение от дежурного Нацполиции, что возле здания областного драмтеатра в Мариуполе в одной из урн обнаружен взрывоопасный предмет.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. Спасатели, выехавшие по указанному адресу, обеспечили дежурство на месте происшествия.

"Во время проведения оперативных действий специалисты взрывотехнических служб установили, что данное устройство – это гидродинамическая пушка. В 08.31 (совпадает с мск — ред.) взрывоопасный предмет был обезврежен на месте. В результате происшествия никто не пострадал", — говорится в сообщении на сайте Госслужбы.