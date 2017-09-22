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В мире

Немецкие эксперты рассказали о российском факторе на выборах в Германии

10:5222.09.2017
(обновлено: 10:53 22.09.2017)
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© AFP 2017 / Barbara SaxФлаги России, Германии и Евросоюза на фоне Рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фотоФлаги России, Германии и Евросоюза на фоне Рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
© AFP 2017 / Barbara Sax

БЕРЛИН, 22 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Немецкие эксперты заявили РИА Новости, что, хотя внешняя политика традиционно не играет центральной роли в предвыборной кампании в Германии, однако тема отношений с Россией была поднята всеми ее участниками.

Предвыборная агитация на улицах Берлина
© РИА Новости / Николай Филяков
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Битва за бундестаг: как "русский вопрос" стал главным для немецких выборов
Российская тематика была представлена в разных аспектах: от вопроса санкционной политики до обсуждения выдвижения кандидатуры экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в совет директоров "Роснефти". При этом значительная часть партий заявила о возможности улучшения в будущем отношений между Москвой и Берлином, центральным условием для этого назван прогресс в украинском урегулировании.

Выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, пройдут в Германии 24 сентября. По данным многочисленных опросов, альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель лидирует со значительным отрывом, на втором месте социал-демократы (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем.

Нереализованная тема

"Российская тема играла в кампании менее заметную роль, чем должна, и для партий эта тема тоже была более важной. Но только малые партии вынесли тему отношений с Россией в повестку. Крупные "народные партии" избегали этого", — заявил в беседе с РИА Новости глава Центра изучения Центральной и Восточной Европы немецкого фонда имени Роберта Боша, член Германского общества внешней политики Штефан Майстер.

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Меркель рассказала, что мечтает о путешествии по Транссибирской магистрали
По словам эксперта, несмотря на то, что в 2016 году социал-демократы сделали попытку "дистанцироваться от линии Меркель, вести более ориентированную на Россию избирательную кампанию", эта тенденция не была полностью реализована. Майстер связал это с возникшими проблемами в отношениях, в частности, с критикуемым на Западе российским военным участием в операции по освобождению сирийского Алеппо.

"Фрау Меркель очень хорошо знает настроения в Германии. От нее не укрылось, что именно в Германии в гораздо большей степени, чем в других европейских странах, очень выражено стремление к сотрудничеству с Россией. Это не секрет. Есть опросы, которые показывают, что почти половина населения выступает за нормализацию отношений с Россией", — заявил РИА Новости политолог Александер Рар. Он добавил, что именно с подобными настроениями связаны попытки "навести мосты с Россией" со стороны СДПГ и либералов (СвДП), и заявления Меркель о возможном снятии санкций в случае выполнения минского соглашения, к которым присоединились в ходе предвыборной кампании все немецкие партии, кроме "Зеленых".

© РИА Новости / Николай ФиляковПерейти в фотобанкПосетители ресторана смотрят трансляцию телевизионных дебатов Ангелы Меркель и Мартина Шульца
© РИА Новости / Николай Филяков
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Посетители ресторана смотрят трансляцию телевизионных дебатов Ангелы Меркель и Мартина Шульца

Санкции и Меркель

Совет ЕС официально подтвердил в сентябре продление до 15 марта 2018 года индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины. Санкции были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Меркель выступила против ослабления санкций в отношении России
"До сих пор существуют санкции. Фрау Меркель полагает, что они должны быть пролонгированы. Но я считаю, что российское правительство осознает, что госпожа Меркель остается лучшим ключом к Европе. Госпожа Меркель — надежный партнер, она имеет контакт с Путиным, она прекрасно говорит по-русски. Без Меркель выход на Европу будет потерян", — заявил РИА Новости политический эксперт, бывший главный редактор таблоида BILD am SONNTAG Михаэль Шпренг, добавив, что "без Меркель в вопросе санкций изменений не будет".

По словам Шпренга, немецкие партии не педалировали тему украинского конфликта в ходе избирательной кампании, так как сейчас это "не совсем то, что сильно трогает немцев". Германия находилась под большим впечатлением от событий на Майдане, но "теперь эта маленькая война не стоит в повестке дня", считает эксперт.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Шредер и Роснефть

"Роснефть" в конце августа сообщила, что глава Минэнерго РФ Александр Новак и председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер утверждены кандидатами в совет директоров компании для избрания на внеочередном собрании акционеров 29 сентября. В ходе предвыборных дебатов 3 сентября Меркель и ее соперник Шульц осудили возможное включение Шредера в совет директоров "Роснефти", в отношении которой действуют санкции ЕС. Сам экс-канцлер назвал данное выдвижение своим личным делом.

Герхард Шредер. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Меркель назвала выдвижение Шредера в совет директоров "Роснефти" печальным
"Я не считаю это каким-то вмешательством в предвыборную кампанию. Это просто еще одна попытка российских властей оказать влияние на немецкую энергетическую и экономическую политику. Это нанесло некий ущерб (имиджу — ред) СДПГ, но мне не кажется, что это было исходным намерением", — считает эксперт Михаэль Шпренг.

О том, что выдвижение Шредера в "Роснефть" следует оценивать прежде всего с политической точки зрения, заявил РИА Новости немецкий дипломат, экс-посол ФРГ в СССР и РФ Эрнст-Йорг фон Штудниц. По его словам, "федеральный канцлер, федеральный президент остается политической фигурой в Германии, и такая фигура не может и не должна уходить из сферы политики". Решение Шредера "зарабатывать деньги" дипломат назвал "неприемлемым".

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПредвыборная агитация в Германии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Предвыборная агитация в Германии

Заявления про Крым

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Канцлер Германии Ангела Меркель и Мартин Шульц. Февраль 2017 года
© AP Photo / Yves Logghe, file
Выборы в Германии: что обещают немцам Меркель и Шульц
В ходе предвыборной кампании в ФРГ лидер СвДП Кристиан Линднер, партия которого может войти в будущее коалиционное правительство, заявил 23 августа в интервью Deutsche Welle, что для того, чтобы "прорваться сквозь спираль эскалации и гонки вооружения" в отношениях с Россией, "мы заморозим крымский конфликт, не признавая его". В свою очередь, канцлер Меркель заявила, что присоединение Крыма к России "противоречит международному праву" и провела параллели с историей объединения Германии, указав, что если "просто признать российскую аннексию Крыма, я рассуждаю так: а что бы произошло, если бы тогда к нам в ГДР было бы такое отношение, под девизом "Германия поделена, тут ничего не изменить".

"Заявление Линднера про Крым – это позиция, которую разделают многие немецкие политики, но не публично, в отличие от господина Линднера. Но канцлер, с моей точки зрения, не разделяет эту позицию. А именно она определяет внешнюю политику. Даже если санкции будут частично или полностью сняты, в зависимости от ситуации на востоке Украины, Крым будет по-прежнему восприниматься, как оккупированная территория", — считает Шпренг.

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Меркель сравнила присоединение Крыма к России с разделом Германии
"Крым не будет признан российским. Его невозможно отнять, потому что это означало бы войну, никто не сделает этого. Но изоляция Крыма сохранится", — заявил немецкий дипломат фон Штудниц.

"Замораживания крымского вопроса – это популистская позиция, далекая от реальности и от немецкой политики в отношении России и Украины. Я считаю, что Линднер имел мало представления о том, о чем он говорил. Конечно, все немецкие политики знают, что это всегда производит хорошее впечатление на общество, когда говорят: мы хотим хороших отношений с Россией. Но конкретно эти высказывания бессмысленны для Москвы, они лишены содержания, за ними нет политической концепции", — считает Штеффан Майстер.

"Я так понял это выказывание госпожи Меркель насчет Крыма, что Германия тоже была поделена, а затем мирным путем объединена. Меркель призвала не ставить на военное решение в нынешней ситуации разделения Украины и Крыма. Эту проблему следует решать мирным путем. При этом я думаю, что канцлер достаточно реалистична, чтобы понимать, что Крым не вернется в Украину. Но, возможно, она пытается навести мосты и сказать: остановим войну, сконцентрируемся на дипломатии. Даже если этот путь продлится десятилетия, как в случае разделенной Германии, решение может быть принято только следующими поколениями", — заявил эксперт Рар.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Празднование третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВ Севастополе на митинг в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришли тысячи горожан. В торжествах также приняли депутаты Госдумы, представители местной самообороны и казачества.Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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В Севастополе на митинг в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришли тысячи горожан. В торжествах также приняли депутаты Госдумы, представители местной самообороны и казачества.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПраздничные мероприятия начались с возложения венка и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя.Участники праздничного мероприятия Крымская весна! Мы вместе! в честь третьей годовщины присоединения Крыма с Россией в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Праздничные мероприятия начались с возложения венка и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя.
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В Приморье на торжественные мероприятия по случаю третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришло более 17 тысяч человек.
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Участники митинга-концерта в Екатеринбурге, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.
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В Екатеринбурге прошел флешмоб "Севастопольский вальс" с участием танцевальных коллективов города и ветеранских организаций.
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Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на пешеходной улице Кирова в Челябинске.
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ее написал сотрудник Департамента информации и печати Василий Харитонов. Исполнил композицию Владимир Куклин.
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВоссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.Участник митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя 18 марта 2014 года подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.
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