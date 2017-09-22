СМИ: "крот" в полиции Брюсселя связан с возможным организатором терактов

БРЮССЕЛЬ, 22 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Полицейский северной зоны Брюсселя, заключенный под арест по обвинению в пособничестве подозреваемым в террористической деятельности, передавал конфиденциальную информацию Ясину Атару. Он является братом Усамы Атара, находящегося в бегах предполагаемого организатора терактов 22 марта 2016 года в Брюсселе, сообщила в пятницу газета Derniere heure.

Ясин Атар в настоящее время находится в заключении по обвинению в руководстве террористической организацией.

Подтвердить информацию Derniere heure в прокуратуре Брюсселя РИА Новости пока не удалось. В четверг издание сообщило, что "крот"-полицейский по кличке Момо снабжал через мессенджер WhatsApp конфиденциальной информацией фигурантов одного из антитеррористических расследований. В прокуратуре РИА Новости подтвердили факт ареста коррумпированного полицейского, однако его возможную связь с террористами комментировать на стали.

По информации газеты, Усама и Ясин Атар являются кузенами братьев Ибрагима и Халида эль-Бакрауи. Ибрагим эль-Бакрауи активировал взрывное устройство в аэропорту, его брат — в метро. Идентифицировать их удалось по отпечаткам пальцев. Братья родились в Брюсселе и имели бельгийское гражданство.

Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя утром 22 марта 2016 года. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов погибли 32 человека, 340 получили ранения различной степени тяжести, из которых один до сих пор находится в госпитале. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.