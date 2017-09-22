Премьер Словении отменил визит в Загреб из-за заявлений хорватского коллеги

БЕЛГРАД, 22 сен – РИА Новости. Председатель правительства Словении Миро Церар решил отменить назначенный на 27 сентября визит в Загреб из-за заявлений премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича в ООН о непринятии решения арбитража по территориальному спору двух стран.

Хорватский премьер-министр в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН в четверг защищал позицию своей страны, вышедшей ранее в одностороннем порядке из арбитражного спора по приграничным территориям со Словенией. Как Пленкович отметил в своей речи, "если поступиться беспристрастностью международных судей и трибуналов, как например, во время прекращенного арбитражного процесса между Хорватией и Словенией, это делает принятые решения недействительными и не оставляет иного выбора, кроме как выйти из процесса".

"Мой визит на следующей неделе больше не имеет смысла", — сказал Церар в интервью словенскому национальному телеканалу RTV.

Намеченная на 27 сентября встреча глав правительств двух стран как раз и должна была быть посвящена вопросу имплементации арбитражного решения.

Международный арбитраж в Гааге в конце июня вынес решение о спорных участках границы двух стран по суше и на воде. В частности, Словения получила право прохода к международным водам через хорватские территориальные воды в Адриатическом море, а также три четверти площади Пиранского залива. Хорватия не принимает это решение, поскольку ранее вышла из арбитражного соглашения.

Две страны договорились решать спор путем арбитража в 2009 году, но в 2015 году Загреб вышел из него, заявив, что суд скомпрометировал себя разглашением секретной информации.