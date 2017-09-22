Международное сообщество ведет выборочную работу по ОМУ, заявил МИД Египта

КАИР, 22 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Международному сообществу пора серьезно задуматься о том, что работа по нераспространению ядерного оружия идет выборочно и не может заменить его уничтожения, заявил в Нью-Йорке министр иностранных дел Египта Самех Шукри, выступая на заседании СБ ООН, посвященном угрозам оружия массового уничтожения (ОМУ).

"Египет вновь выражает озабоченность в связи с той опасностью, которую несет человечеству присутствие ядерного оружия. Задача по его полному уничтожению выполнима и не может быть в полной мере заменена реализацией программы по нераспространению ядерного оружия… Практика продемонстрировала трудность решения задачи нераспространения ОМУ без разоружения и в условиях выборочной работы по его нераспространению", — подчеркнул глава египетского внешнеполитического ведомства.

Шукри также добавил, что в мире, свободном от ядерного оружия, ООН и Совет Безопасности смогли бы более эффективно справляться с проблемами нераспространения ОМУ.