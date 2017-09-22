Бывший помощник Джорджа Буша назвал "рецепт" тесных отношений России и США

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бывший помощник президента США Джорджа Буша-младшего по отношениям с РФ Томас Грэм заявил, что Россия и США могут выстроить более тесное сотрудничество, если обе стороны примирятся с тем, что у каждой из них свои ценности, сообщается на сайте Госдумы.

В четверг в Госдуме прошла встреча Грэма и координатора депутатской группы по связям с парламентом США Инги Юмашевой ("Единая Россия").

"По мнению Грэма, Россия и США могут выстроить более тесное сотрудничество, но это долгий и трудоемкий процесс, требующий интенсивной работы. В этом направлении "не будет легких решений". Грэм считает, что обеим сторонам нужно примириться с тем, что у России свои ценности, а у США — свои, и перестать выяснять, какая из стран лучше. Вместо этого разумнее приложить усилия для поиска точек соприкосновения и для начала работы над общими для нас проблемами", — приводится мнение эксперта на сайте Госдумы.

Согласно сообщению, в качестве первого шага для понижения градуса недоверия Грэм предлагает изменить риторику и начать уважительно говорить друг о друге. "Сейчас идет взаимная демонизация, создается образ врага России в США и США в России", — цитируются слова эксперта.

По мнению Грэма, конгрессмены и депутаты могли бы стать примером тактичного поведения, исключающего резкие негативные оценки, отмечается в сообщении. В свою очередь Юмашева заявила, что депутатская группа Госдумы по связям с конгрессом США намерена активно работать в этом направлении.

Ранее глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий (ЛДПР) сообщил, что в ходе встречи Грэма и Юмашевой будут обсуждаться вопросы выхода из кризиса в двухсторонних отношениях РФ и США. При этом он отметил, что на настоящий момент уровень этих отношений гораздо ниже, чем во времена холодной войны. По его мнению, градус антироссийской истерии нарастает, прежде всего, в конгрессе США, но надо искать выходы из этой ситуации.