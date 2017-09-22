В Таиланде лидеры "желторубашечников" заплатят штраф за захват аэропортов

БАНГКОК, 22 сен – РИА Новости. Верховный суд Таиланда обязал 13 бывших лидеров массового националистического движения "желторубашечников" уплатить штраф в размере почти 16 миллионов долларов за захват и парализацию работы двух международных аэропортов Бангкока в 2008 году, сообщает интернет-версия газеты Nation.

Постановление апелляционного суда, подтверждающее штраф, присужденный судом первой инстанции, было вынесено еще в 2011 году, однако адвокаты ответчиков, не успевшие подать апелляцию на это постановление в верховный суд в 30-дневный срок, обратились с петицией о продлении этого срока; рассмотрение петиции верховный суд официально закончил 21 сентября 2017 года. В пятницу суд объявил об отказе в петиции, говорится в сообщении.

Проходящий параллельно с гражданским судебным делом уголовный процесс против лидеров "желторубашечников", захвативших и удерживавших международные аэропорты Суваннапхум и Донмыанг с 24 ноября по 3 декабря 2008 года, в настоящее время находится в стадии допроса свидетелей, сообщает Nation.

Захват аэропортов был акцией протеста против правительства, которое, по мнению "желторубашечников", являлось "марионеткой" находящегося в эмиграции бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата, правительство которого было свергнуто военным переворотом за два года до этого. Политический конфликт между сторонниками и противниками Чинавата привел к небывалому в истории размежеванию в таиландском обществе и неоднократно провоцировал массовые демонстрации с обеих сторон, уличные столкновения и кровопролитие.