В Таиланде лидеры "желторубашечников" заплатят штраф за захват аэропортов

БАНГКОК, 22 сен – РИА Новости. Верховный суд Таиланда обязал 13 бывших лидеров массового националистического движения "желторубашечников" уплатить штраф в размере почти 16 миллионов долларов за захват и парализацию работы двух международных аэропортов Бангкока в 2008 году, сообщает интернет-версия газеты Nation.
Проходящий параллельно с гражданским судебным делом уголовный процесс против лидеров "желторубашечников", захвативших и удерживавших международные аэропорты Суваннапхум и Донмыанг с 24 ноября по 3 декабря 2008 года, в настоящее время находится в стадии допроса свидетелей, сообщает Nation.
Захват аэропортов был акцией протеста против правительства, которое, по мнению "желторубашечников", являлось "марионеткой" находящегося в эмиграции бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата, правительство которого было свергнуто военным переворотом за два года до этого. Политический конфликт между сторонниками и противниками Чинавата привел к небывалому в истории размежеванию в таиландском обществе и неоднократно провоцировал массовые демонстрации с обеих сторон, уличные столкновения и кровопролитие.