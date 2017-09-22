Москва выступает за решение внутрииракских проблем на основе компромиссов

НЬЮ-ЙОРК, 22 сен – РИА Новости. Москва выступает за решение внутрииракских проблем на основе национального согласия и компромиссов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирака Ибрахимом Джаафари в Нью-Йорке.

На 25 сентября в иракском Курдистане запланирован референдум о независимости.

"Мы привержены суверенитету и территориальной целостности Ирака, и мы хотим, чтобы любые проблемы, которые возникают внутри вашей страны, были решены путём диалога, национального согласия, компромисса и чтобы были найдены взаимоприемлемые решения", — сказал Лавров в начале встречи.

Со своей стороны Джаафари заявил об "очень четкой позиции" по вопросу о Курдистане. "Мы хотим, чтобы все вопросы решались в рамках диалога без каких-либо проблем и с уважением суверенитета и территориальной целостности нашей страны", — сказал иракский министр.

"Несколько недель назад мы достигли большого успеха: мы освободили Мосул и все вместе: арабы, туркоманы и курды — праздновали эту победу. Конечно, курдский народ, который при Саддаме Хусейне был угнетаем, сейчас почувствовал свободу и вкус к жизни", — отметил он.

В свою очередь российский министр отметил, что "борьба против терроризма — это наш общий приоритет". "Борьба не закончилась, и мы будем поддерживать ваше правительство, равно как и правительство Сирии, чтобы очистить регион от террористов", — добавил глава российского МИД.

"Мы заинтересованы в развитии нашего сотрудничества, тем более что продолжается борьба с ИГИЛ*, большое значение придаём разведданным, и ваша позиция в поддержку правительства Ирака в борьбе с ИГИЛ* нам очень приятна и мы её очень ценим", — ответил иракский министр.

*Террористическая организация, запрещенная в России.