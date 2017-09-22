Глава МИД Китая рассказал, что нужно сделать для борьбы с терроризмом

ООН, 22 сен – РИА Новости. Для успешной борьбы с терроризмом необходимо избегать двойных стандартов, применять комплексный подход и перестать ассоциировать его с какой-либо этнической группой или религией, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на 72-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

"В борьбе с терроризмом необходимо применять комплексный подход, соблюдать законы и избегать двойных стандартов, мы не должны ассоциировать терроризм с какой-либо определенной этнической группой или религией", — заявил Ван И.

Он подчеркнул, что "ООН должна координировать попытки по выстраиванию глобального фронта против терроризма, политическое урегулирование является фундаментальным ответом на острые конфликты, стороны которых должны оставаться приверженными основному направлению диалога и консультаций".