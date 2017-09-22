Глава МИД Китая рассказал, что нужно сделать для борьбы с терроризмом

ООН, 22 сен – РИА Новости. Для успешной борьбы с терроризмом необходимо избегать двойных стандартов, применять комплексный подход и перестать ассоциировать его с какой-либо этнической группой или религией, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на 72-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Он подчеркнул, что "ООН должна координировать попытки по выстраиванию глобального фронта против терроризма, политическое урегулирование является фундаментальным ответом на острые конфликты, стороны которых должны оставаться приверженными основному направлению диалога и консультаций".