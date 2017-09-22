МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Новый украинский закон об образовании перекрыл Киеву дорогу в Европейский союз, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

В соответствии новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

"Венгрия и Румыния устроили Киеву обструкцию из-за расистского закона об образовании. С таким "багажом" Украине путь в Европу прочно перекрыт", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Венгрия и Румыния устроили Киеву обструкцию из-за расистского закона об образовании. С таким "багажом" Украине путь в Европу прочно перекрыт — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 сентября 2017 г.

Ранее МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.