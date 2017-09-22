МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Новый украинский закон об образовании перекрыл Киеву дорогу в Европейский союз, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"Венгрия и Румыния устроили Киеву обструкцию из-за расистского закона об образовании. С таким "багажом" Украине путь в Европу прочно перекрыт", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.
Венгрия и Румыния устроили Киеву обструкцию из-за расистского закона об образовании. С таким "багажом" Украине путь в Европу прочно перекрыт— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 сентября 2017 г.
Ранее МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.