В мире не должно быть новых ядерных стран, заявил глава МИД Китая

ООН, 22 сен — РИА Новости. На планете не должно быть новых ядерных государств, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"В настоящий момент нам нужна денуклеаризация, которая даже более всеобъемлющая, чем раньше. Неважно, в северной или южной части Корейского полуострова, неважно, в Северо-Восточной Азии или в другой части света, на этой планете не должно быть новых ядерных государств", — заявил Ван И, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Китайский министр вновь призвал КНДР не идти дальше по этому "опасному" пути, а США — выполнять данные перед КНДР обещания. Он также призвал все играть конструктивную роль в смягчении напряженности на Корейском полуострове.