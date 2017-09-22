Постпред США при ООН заявила, что не хочет быть госсекретарем

НЬЮ-ЙОРК, 22 сен — РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что не хочет быть госсекретарем США.

"Нет, не хочу", — заявила Хейли на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в СМИ проходили сообщения о том, что действующий госсекретарь США Рекс Тиллерсон может уйти в отставку, а его место займет Хейли.

"Я просто пытаюсь хорошо делать свою работу и отвечать за нее. Я пытаюсь информировать американский народ обо всем, что я знаю. Я пытаюсь служить президенту этой страны (США) как можно лучше. Если люди хотят думать об этом что-то другое, то это их дело, и я не трачу на это время", — добавила Хейли.