Венесуэла не исключила военного вмешательства со стороны США

ООН, 22 сен — РИА Новости. Каракас не исключает любых действий в свой адрес со стороны США, в том числе военного вмешательства, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым "на полях" ГА ООН.
"Мы рассчитываем также на мудрость латиноамериканских партнеров", — ответил на это Лавров.
"Я говорил со многими, и мы призываем их объединиться вокруг основополагающих принципов международного права и не предлагать идеи, которые не ведут к мирному урегулированию",- добавил глава МИД РФ.