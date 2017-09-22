Венесуэла не исключила военного вмешательства со стороны США

ООН, 22 сен — РИА Новости. Каракас не исключает любых действий в свой адрес со стороны США, в том числе военного вмешательства, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым "на полях" ГА ООН.

"Мы готовы к любому варианту действий со стороны США, не исключаем и военный вариант. Мы знаем, что можем рассчитывать на Россию. Мы не друзья, мы братья",- сказал в свою очередь глава МИД Венесуэлы.

"Мы рассчитываем также на мудрость латиноамериканских партнеров", — ответил на это Лавров.

"Я говорил со многими, и мы призываем их объединиться вокруг основополагающих принципов международного права и не предлагать идеи, которые не ведут к мирному урегулированию",- добавил глава МИД РФ.