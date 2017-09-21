Facebook не нашел рекламы "российских ботов" в ходе выборов в Германии

ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Соцсеть Facebook проанализировала контент рекламы в ходе предвыборной кампании в Германии и не нашла в ней влияния со стороны российских ботов, заявил глава компании Марк Цукерберг.

Ранее глава МВД Германии Томас де Мезьер заявил, что указаний на вмешательство российских властей в предвыборную кампанию в Германии нет, но не исключил потенциальной возможности этого. Выборы в немецкий бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, состоятся в Германии 24 сентября.

""Мы работаем над обеспечением безопасности выборов в Германии в эти (предстоящие) выходные… и мы пока не нашли похожей деятельности по вмешательству (в выборы) в Германии", — заявил Цукерберг в видеообращении, в котором он рассказал о действиях после обнаружения компанией якобы "российского следа" в политической рекламе в ходе президентской кампании в США. Он подтвердил, что компания передает данные о купивших рекламу аккаунтах спецпрокурору, который расследует "российское вмешательство", и конгрессу.

Соцсеть Facebook ранее заявила, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты якобы покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а Песков называл их "абсолютно голословными".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.