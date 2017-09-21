Лавров призвал бороться с терроризмом без двойных стандартов

ООН, 21 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал мировое сообщество бороться с терроризмом и экстремизмом без двойных стандартов и скрытых повесток дня.

"Непрекращающиеся кровавые теракты по всему миру свидетельствуют об иллюзорности попыток создать отдельные островки безопасности. С экстремизмом и терроризмом нужно бороться только сообща, без двойных стандартов и скрытых повесток дня, с опорой на главную ответственность государств, как и предусмотрено в глобальной контртеррористической стратегии ООН", — сказал Лавров, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН.