США призывают Россию "делать больше" в отношении санкций по КНДР

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США призывают Россию "делать больше" в отношении санкций по КНДР, заявил в четверг министр финансов Стивен Мнучин.

"Мы призываем Россию делать больше", — сказал он на брифинге для журналистов.

Ранее президент Дональд Трамп подписал указ, расширяющий односторонние санкции США против КНДР. В частности, США намерены блокировать любые счета, связанные с северокорейцами, и вводить санкции против любых физических и юридических лиц, ведущих проекты с КНДР в широком круге отраслей.