Россия готова содействовать возобновлению переговоров Израиля и Палестины

ООН, 21 сен — РИА Новости. Россия готова всячески содействовать возобновлению прямых переговоров между Израилем и Палестиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Говоря о проблемах региона Ближнего Востока и Северной Африки, нельзя отодвигать на задний план, а тем более предавать забвению решение ООН по палестинской проблеме и Арабскую мирную инициативу. Придаем важное значение восстановлению палестинского единства и приветствуем усилия Египта на этом направлении. Россия готова всячески содействовать возобновлению прямых переговоров между Израилем и Палестиной, сотрудничать в этих целях с партнерами по "квартету" и Лигой Арабских государств", — сказал Лавров, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, "на неурегулированности палестинской проблемы продолжают спекулировать экстремисты, вербуя в свои ряды все новых сторонников".