Белый дом предложил иностранным банкам выбрать между торговлей с США и КНДР

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Иностранным банкам придется выбрать между торговлей с США или КНДР, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Белого дома.

"Иностранным финансовым институтам придется выбрать между ведением дел с США или помощью торговле с Северной Кореей, или теми, кто, как мы определили, поддерживает КНДР", — говорится в сообщении Белого дома.

Ранее президент Дональд Трамп подписал указ, расширяющий односторонние санкции США против КНДР. В частности, США намерены блокировать любые счета, связанные с северокорейцами, и вводить санкции против любых банков, ведущих проекты с КНДР в широком круге отраслей. Те, кто продолжат сотрудничество с КНДР, могут столкнуться с блокированием своих активов, которые окажутся в юрисдикции США.