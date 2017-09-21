США готовы блокировать все счета, связанные с гражданами КНДР

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Указ президента США Дональда Трампа разрешил блокировать подконтрольные Соединенным Штатам счета, связанные с любыми гражданами КНДР.

"Все средства, которые находятся в США или в будущем поступят в США, окажутся под контролем лиц в США и происходят или предназначаются иностранному банковскому счету, который, по определению министра финансов, принадлежит или контролируется северокорейцем… блокируются, с ними запрещены любые сделки по переводу, оплате, снятию средств и прочее", — говорится в тексте указа.