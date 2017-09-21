США введут санкции против строительных и энергетических проектов с КНДР

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. США будут вводить санкции против строительных, энергетических, финансовых, рыболовных и других проектов, связанных с КНДР, говорится в тексте указа президента Дональда Трампа, опубликованного в четверг.

В документе отмечается, что под санкции попадает "вся собственность и интересы в собственности, находящиеся в США" и связанные с любыми лицами, в отношении которых министр финансов США решит, что они "работают в строительных, энергетических, финансовых, рыболовных, информационно-технологических, медицинских, угольных, текстильных и транспортных проектах в КНДР".

Кроме того, речь идет о санкциях в отношении лиц, "владеющих, контролирующих и действующих в любых портах в КНДР, включая морские порты, аэропорты или наземные транспортные узлы, через которые осуществляется въезд".

Также Трамп разрешил минфину вводить санкции против всех участников "значительных" экспортно-импортных операций с КНДР.