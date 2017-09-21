США ввели санкции против граждан КНДР, чья работа приносит доход власти

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. США вводят санкции против граждан КНДР, чья деятельность приносит доход властям Северной Кореи. Такие меры предусмотрены в указе, который подписал президент США Дональд Трамп.

В документе, распространенном пресс-службой Белого дома, уточняется, что министр финансов США по согласованию с госсекретарем может вводить санкции против "…граждан Северной Кореи, включая северокорейских граждан, которые участвуют в коммерческой деятельности, приносящей доход правительству Северной Кореи или Трудовой партии Кореи".